Минздрав ожидает 4,9 млн доз вакцины в апреле-мае и до 37 млн доз до конца года

Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит 4,9 млн доз вакцины от коронавируса в апреле-мае, а всего до конца года - до 37 млн доз.

Об этом во время заседания правительства в среду сказал министр Максим Степанов.

"Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май. Кроме того, потенциально есть еще 1,5 млн доз вакцины, которые мы можем получить. Когда я говорю потенциально, это наши договоренности с Европейским Союзом".

Степанов подчеркнул, что Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцины от коронавируса и планирует законтрактовать еще 15 млн доз.

"Вместе - 37 млн. Это все те вакцины, которые мы получим в течение этого года, чтобы мы вакцинировали подавляющее большинство взрослого населения Украины", - сказал он.

Напомним, пока Украина получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/CoviShield и 215 тыс. доз вакцины Sinovac/CoronaVac (которую пока не используют).