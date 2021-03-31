Минздрав ожидает 4,9 млн доз вакцины в апреле-мае и до 37 млн доз до конца года

Степанов пообещал в 2021 году вакцинировать большинство взрослого населения.

Минздрав ожидает 4,9 млн доз вакцины в апреле-мае и до 37 млн доз до конца года
Фото: facebook.com/viktor.liashko

Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит 4,9 млн доз вакцины от коронавируса в апреле-мае, а всего до конца года - до 37 млн доз.

Об этом во время заседания правительства в среду сказал министр Максим Степанов.

"Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май. Кроме того, потенциально есть еще 1,5 млн доз вакцины, которые мы можем получить. Когда я говорю потенциально, это наши договоренности с Европейским Союзом".

Степанов подчеркнул, что Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцины от коронавируса и планирует законтрактовать еще 15 млн доз.

"Вместе - 37 млн. Это все те вакцины, которые мы получим в течение этого года, чтобы мы вакцинировали подавляющее большинство взрослого населения Украины", - сказал он.

Напомним, пока Украина получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/CoviShield и 215 тыс. доз вакцины Sinovac/CoronaVac (которую пока не используют).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Германия ограничила использование вакцины AstraZenecaГермания ограничила использование вакцины AstraZeneca
ОБСЕ в последний момент продлила мандат миссии в Украине до 2022 годаОБСЕ в последний момент продлила мандат миссии в Украине до 2022 года
Порошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два годаПорошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года
Минздрав вернул Черниговскую область в "красную" зонуМинздрав вернул Черниговскую область в "красную" зону
В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободыВ Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы
Степанов: в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакциныСтепанов: в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакцины
Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"
Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10
В Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больныхВ Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больных
Карантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет УкраинуКарантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости