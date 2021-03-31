Переводить министерства из Киева в регионы не собираются, - Немчинов

Прежде всего речь идет о новообразованных органах центральной исполнительной власти.

Переводить министерства из Киева в регионы не собираются, - Немчинов
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Предложения по перемещению центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин - не касаются министерств.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Он отметил, что предложения подготовлены в соответствии с программой деятельности Кабмина, в частности пункта 4.1 об эффективном управлении, и предвыборной программой президента Владимира Зеленского. Такие предложения обсуждались на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

При подготовке документа, отметил Немчинов, был проанализирован опыт других стран, определены все плюсы и минусы от изменений.

"Мы видим гораздо больше плюсов, чем минусов, в том, чтобы ввести для начала какие-то пилотные проекты", - сказал министр.

Для начала процесса, по словам Немчинова, должны быть внесены соответствующие изменения в закон о Кабинете министров, которые позволят размещение центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Если процесс начнется, то прежде всего будет рассматриваться перенос в регионы новообразованных органов центральной исполнительной власти.

"Мы думаем, что стоит начинать с тех ЦОИВ, которые только созданы, требуют нового помещения и набора персонала. Это и комиссии, регулирующие тот или иной вид деятельности, это и специальные правоохранительные органы, создаваемые в соответствии с решением ВР. Они спокойно могут быть созданы сразу в регионах. Кроме этого, мы уделяем внимание тому, что территориальные подразделения не концентрируются в одном городе, например, в Харькове, Днепре, Львове или Одессе. Они могут концентрироваться в других региональных городах - Николаеве, Тернополе, Сумах и т.д. Это все можно будет реализовать после того, как мы отойдем от бумажного документооборота", - отметил Немчинов.

Он отметил, что обо всем этом можно будет говорить после перехода к режиму электронного правительства, государства в смартфоне, который сейчас продолжается.

"Мы имеем возможность ограничить очное общение как гражданина, который меньше общается с центральными органами исполнительной власти, так и стейкхолдеров, которые в этом заинтересованы. Есть опыт работы в условиях пандемии, когда большинство совещаний проводится в онлайн-режиме. Механизм реализации и верификации таких совещаний дает возможность наработать механизм работы в условиях электронного правительства и электронного государства", - сказал Немчинов.

Напомним, Правительство наработало предложения по перемещению центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Ранее с инициативой о переносе в регионы центральных органов исполнительной власти выступал президент Владимир Зеленский.

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