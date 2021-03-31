Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей

Он находится в заключении уже год и три месяца.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко (Рифа). Он находится в заключении уже год и три месяца и будет находиться под стражей до 21 мая. Постановление не подлежит кассационному обжалованию.

На сегодняшнем заседании проходило рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о продлении обвиняемому срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе заседания Антоненко находился за стеклом.

Фото: Скриншот Антоненко в суде

По мнению стороны обвинения, содержание под стражей Антоненко должно предотвратить незаконное давление на потерпевших свидетелей, однако, исходя из позиции защитника, прокурор наличие такого риска не обосновал, зачитала судья в ходе заседания.

Напомним, что Андрей Антоненко находится под стражей с декабря прошлого года. Две другие фигурантки дела - Юлия Кузьменко и Яна Дугар - также находились под стражей, но впоследствии им меры смягчили.

В декабре Антоненко оставили под стражей, несмотря на подозрение на ковид. 12 января стало известно, что он пожаловался на ухудшение здоровья, у него в СИЗО начали выпадать зубы. Однако 19 января суд снова отказался менять ему меру пресечения.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар.