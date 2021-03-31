С тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на Донетчине

Тайник в 2014 году устроил боевик, находящийся в розыске.

Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске спрятанный арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого - тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, находящийся в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили 1 кг тротила, два электродетонатора, четыре мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, шесть гранатометным выстрелов, три гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд, почти 1000 патронов различного калибра.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается следствие.

Ранее в марте в лесополосе возле Харькова нашли спрятанные боеприпасы задержанного боевика "ЛНР".

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