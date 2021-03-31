Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКО

"Хватит манипулировать на почве «русскости» борща".

Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКО
Фото: Мінкультури

Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Досье «Культура приготовления украинского борща» направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Надеемся попасть в него как можно быстрее. Украинский борщ - украинское национальное блюдо, которому нет конкурентов. Хватит манипулировать и на почве «русскости» борща, потому что правды не изменишь . Борщ - наш", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Рассмотрение заявки может длиться несколько лет.

Напомним, что в Репрезентативном списке ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества сейчас есть три элемента из Украины: Петриковская роспись, казацкие песни Днепропетровской области и Косовская расписная керамика.

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