Германия ограничила использование вакцины AstraZeneca

Ею будут прививать только людей старше 60 лет.

Германия ограничила использование вакцины AstraZeneca
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Германия с 31 марта ограничивает общее использование вакцины против COVID-19 от AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны после того, как немецкая комиссия по вакцинам заявила о "редких, но очень тяжелых" случаях образования тромбов, передает Радио Свобода.

Ранее Институт Пола Эрлиха, медицинский регуляторный орган, заявил о 31 случае церебрального тромбоза, тромбов в мозге, которые, как подозревают, могли возникнуть после введения вакцины AstraZeneca. Девять человек с тромбозом умерли, сообщили в институте. Все случаи, кроме двух, касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет.

В то же время министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что эта вакцина эффективна против тяжелого течения болезни, пишет DW.

"Она необходима нам, чтобы была эффективность во время третьей волны коронавируса и опасных мутаций", - отметил он.

Ранее Дания объявила о решении до 18 апреля продлить мораторий на применение вакцины AstraZeneca, несмотря на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам признало ее "безопасной и эффективной".

Напомним, что 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не видит каких-либо признаков того, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбы.

19 марта с подобным заявлением выступила и Всемирная организация здравоохранения.

Большинство европейских государств восстановили прививки вакциной AstraZeneca, но Финляндия и Исландия сейчас используют ее только для пожилых людей.

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