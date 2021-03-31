В МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о Донбассе

Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании роSSийско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечении всех участников Нормандского формата.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя вчерашний разговор лидеров Германии, Франции и РоSSии.

"Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом РоSSийской Федерации: роSSийская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров нормандской четверки", - отметил он.

Спикер украинского МИД подчеркнул, что комментировать нарративы Кремля нет смысла.

"Еще раз призываем РоSSию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках Минских договоренностей, так и договоренностей Н4, достигнутых в ходе Парижского саммита", - отметил Олег Николенко.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, улучшении условий жизни людей вдоль линии разграничения.