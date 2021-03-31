В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку

В США считают обнадеживающими шаги Украины по АО "Мотор Сич" и привлечению к ответственности бывших руководителей ПриватБанка, отмечает временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы поддержали шаги по введению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиаактивы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры в отношении китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич ". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США ", - сказала Квин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также отметила, что необходимо признать в первую очередь, какой сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстным интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

"Наконец, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали, считают, что надо делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы могут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и способствовать полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", - отметила Квин.

Напомним, что в январе США сами внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич".