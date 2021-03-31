ОБСЕ в последний момент продлила мандат миссии в Украине до 2022 года

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине продлен на один год - до 31 марта 2022 года.

Соответствующее решение в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в среду, 31 марта, одобрили делегации всех 57 стран-участниц организации. Также одобрен бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый годовой период - с 1 апреля 2021-го по 31 марта 2022 года.

Таким образом, работа СММ ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент, ведь нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021 года.

В украинском МИД приветствовали принятие постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата СММ ОБСЕ в Украине.

"Украина благодарна Шведскому председательству в ОБСЕ и государствам-участникам за поддержку обращения Правительства Украины продолжить работу миссии на следующие 12 месяцев", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД .

В МИД считают, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольному правительству Украины участку роSSийско-украинской государственной границы.

" МИД Украины отмечает, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ наблюдателей ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Считаем недопустимыми действия РоSSийской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии к временно оккупированному Крыму. РоSSийская сторона должна немедленно прекратить препятствовать миссии выполнять свой мандат", - отмечается в заявлении.

МИД ожидает, что СММ ОБСЕ также усилит мониторинг других противоправных действий РоSSии: продолжающейся милитаризации Крыма, ограничений свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе, нарушений фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ , в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств.

26 марта МИД Украины выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемым тот факт, что некоторые государства-члены ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.