Капитана ВМС Италии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии

В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру посольства РоSSийской Федерации. Задержание произошло при "обмене документами", сообщает La Repubblica.

Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.

По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, "вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами".

РоSSийское агентство РБК обратилось за комментарием в посольство РоSSии в Италии. В пресс-службе спецподразделения карабинеров ROS сообщили, что задержание произошло 30 марта. Тогда "арестовали офицера ВМФ и офицера Вооруженных сил РоSSии, аккредитованного при посольстве РоSSии".

Задержание произошло во время тайной встречи между ними, обоих задержали с поличным сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на деньги. "В результате итальянский офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом", - уточнили итальянские силовики.

La Repubblica отмечает, что в новейшей истории Италии таких прецедентов не было. Последняя операция, связанная со шпионажем в пользу РоSSии, проходила еще во времена холодной войны в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест нескольких человек, в том числе двух предполагаемых агентов КГБ и одного болгарского разведчика. Трем иностранцам тогда удалось скрыться. С ними вместе бежал за границу и дезертировал карабинер.

Напомним, ранее в марте в Болгарии разоблачили шестерых роSSийских шпионов во главе с бывшим высокопоставленным военным болгарским разведчиком. После шпионского скандала в Болгарии премьер-министр Бойко Борисов заявил о намерении объявить двух роSSийских дипломатов персонами нон грата.