В Ужгороде предприниматели устроили акцию против "избирательного карантина"

С 8 марта Закарпатье находится в "красной" зоне.

В Ужгороде предприниматели вышли на акцию протеста против "избирательного карантина". Мероприятие состоялось на площади Народной в Ужгороде, сообщает Суспільне.

Фото: Суспільне

По данным полиции диалога, на акции присутствовало около 50 человек.

Также на месте происшествия за общественным порядком следят полицейские.

Фото: Суспільне

Фото: ужгород, протест, карантин

Напомним, с 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны. Решением региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ограничения пассажирских перевозок в области продлили до 5 апреля.