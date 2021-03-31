Зеленский создал Совет развития профтехобразования

Правительству поручено разработать целевую программу развития ПТУ до 2027 года.

Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.

Об этом сообщается в указе №130/2021 от 30 марта.

Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте Украины, его персональный состав еще не утвержден.

Он должен будет контролировать состояние профтехобразования, готовить предложения по улучшению профильного законодательства, изучать тенденции на рынке труда, прогнозировать приоритетные направления и пути развития профессионального образования и др.

Этим же указом Зеленский поручил Кабинету министров до начала нового учебного года утвердить государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года.

Указом также предлагается повысить стипендии в учреждениях профтехобразования (сейчас минимальная академическая стипендия составляет всего 490 гривен), передать государственные учебные заведения в коммунальную собственность.

Напомним, предыдущее правительство планировало реформировать профессиональное образование путем объединения колледжей с ПТУ.