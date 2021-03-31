На 87-м округе вторые сутки не могут досчитать бюллетени довыборов в Раду

В городе Надворная Ивано-Франковской области вторые сутки не могут досчитать бюллетени с результатами голосования на довыборах в парламент.

Членов окружной избирательной комиссии на месте нет, подсчет голосов не происходит, сообщили в 8 утра на странице движения ЧЕСНО в Facebook.

"Члены УИК устали стоять на улице, и их под зданием уже нет. И здесь есть ряд вопросов: что в это время происходит с бюллетенями и протоколами? Где эти бюллетени и протоколы? И кто ответит за то, что вторые сутки нет непрерывного заседания ОВК?"- отметили в ЧЕСНО.

Напомним, что выборы в этом округе состоялись 28 марта. На 50-м округе (Донецкая область), где также голосовали, результаты подсчитали на следующий день. А подсчет голосов на Ивано-Франковщине со вчерашнего дня "завис" на 67, 52%. Пока лидирует кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с показателем в 31,30%, на втором месте - кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,88%, а на третьем - кандидат от "За будущее" Александр Шевченко с 28,73%.

Народные депутаты от "Слуги народа" вчера отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа".