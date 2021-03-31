СНБО одобрил основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы

Правительству запретили допускать недофинансирование программы.

СНБО одобрил основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны 11 марта одобрил основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы.

Это решение было введено в действие указом Владимира Зеленского №132/2021 от 30 марта.

СНБО поручил Кабинету министров в течение двух недель доработать их и утвердить.

Правительству запретили допускать недофинансирование оборонного заказа на 2021 года, а приоритетные проекты, такие как развитие ракетного вооружения, финансировать исключительно за счет общего фонда государственного бюджета.

Кабмин также должен утвердить условия предоставления государственных гарантий для обеспечения долгов оборонных предприятий, а после этого - обеспечить заключение ими государственных контрактов оборонного заказа в течение трех месяцев.

Также должны быть автоматизированы процедуры формирования и выполнения сводного трехлетнего плана закупок.

Кроме того, в решении отмечается, что правительство должно обеспечить разработку и утверждение проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год с учетом предложений СНБО по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Государственные заказчики должны заключить долгосрочные контракты с предприятиями ОПК на разработку и производство вооружения, военной и специальной техники и обеспечить импорт тех позиций, которые не производятся в Украине.

Решение СНБО является частично тайным.

Напомним, что в 2020 году "Укроборонпром" получил рекордный госзаказ на 30 миллиардов гривен.

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