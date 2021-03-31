На Донбассе оккупанты 8 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди личного состава ОС в результате вражеских обстрелов нет.

За прошедшие сутки, 30 марта, роSSийские наемники в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Пресс-центр ООС сообщает, что было зафиксировано семь обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков роSSийско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя роSSийско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, заверяют в штабе.

"Действия роSSийских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.