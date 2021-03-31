Депутат Харьковского горсовета задекларировал льва

Животное отнесено к категории "Ценное движимое имущество".

Депутат Харьковского горсовета задекларировал льва
Фото: facebook.com/said.jawid.549

Депутат Харьковского городского совета Джавид Саид (ОПЗЖ) задекларировал "льва африканского чипированного".

Об этом сообщается в его электронной декларации.

Депутат включил животное в категорию "Ценное движимое имущество". Судя по декларации, лев живет у депутата почти 4 года - с мая 2017 года. Во сколько обошлось приобретение льва, неизвестно.

В своем Instagram Саид отмечал ранее, что в 2019 году льву было два года. В 2020 году животное весило 245 килограммов. Депутат часто демонстрирует животное в соцсетях, берет на прогулки по городу и в машине.

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Саид - президент общественной организации "Союз афганцев Украины". В 2019-2020 годах занимал должность советника харьковского городского головы по вопросам национальных меньшинств. В 2020 году был избран депутатом Харьковского городского совета 8-го созыва.

Среди прочего имущества депутат задекларировал Bentley Continental 2006 года, несколько квартир и домов в Харькове и области, нежилые помещения в Одессе и Харькове.

Доход Саида за прошлый год составил 350 тысяч гривен от аренды имущества и 229 тысяч гривен от продажи движимого имущества. Он является владельцем 70% в ООО "Евро Мед" и 50% в ООО "Европартнер Финанс".

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