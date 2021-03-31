Собака Байдена снова покусала человека в Белом доме

Собака президента США Джо Байдена овчарка Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США , работавшего на южной лужайке Белого дома. Мужчине пришлось прервать свою работу и обратиться за медицинской помощью, сообщил телеканал CNN.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявила, что пес привыкает к новой обстановке.

"Мужчина на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил", - сказала она.

В службе национальных парков США отказались прокомментировать ситуацию.

В начале марта сообщалось, что собак Байдена вывезли из Белого дома после того, как одна из них якобы укусила охранника. Однако позже Байден сказал ABC News, что "Мейджор никого не кусал". По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался защитить хозяина.

Через несколько дней собаки Байдена вернулись в Белый дом.

26 января стало известно, что овчарки Байдена переехали в официальную резиденцию президента США . Мейджор стал первой собакой в Белом доме, который был взят из приюта.

В ноябре прошлого года Байден травмировал ногу во время игры со своим псом.