Коррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине

Государственный департамент США опубликовал отчет о нарушениях прав человека, зафиксированных в Украине в течение 2020 года. Условно нарушения можно разделить на две части: совершенные в связи с войной РоSSии и действиями ее боевиков в Украине и те, которые не связаны с вооруженным конфликтом.

Среди нарушений перечислены убийства, пытки и случаи жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения со стороны правоохранителей по отношению к задержанным, а также опасные для жизни условия в тюрьмах и СИЗО. Также в документе упоминаются серьезные проблемы с независимостью судебной власти, нарушения в ходе возглавляемого Россией конфликта на востоке, включая физическое насилие против гражданских. Кроме того, в докладе говорится об ограничении свободы слова и прессы, включая угрозы насилием и необоснованными арестами журналистам, отсутствие расследований и ответственности за насилие над женщинами, антисемитизм, преступления на почве гомофобии и другая дискриминация, а также эксплуатация детского труда.

"Власть, как правило, не принимала адекватных мер для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, причастных к преступлениям, создавала атмосферу безнаказанности. Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях возможных нарушений прав человека, совершенных государственными службами безопасности", - говорится на сайте Госдепа.

В первом разделе доклада о политически мотивированных и других убийствах указано то, что отдельные правоохранители могли совершать произвольные убийства. В частности, правозащитники и СМИ заявляли о случаях смерти вследствие пыток или халатности со стороны полиции и работников тюрем. В качестве примера приведена информация о смертельном избиении 59-летнего заключенного со стороны сотрудников Винницкой колонии.

Также Госдеп отметил несколько нападений на активистов и журналистов, которые были совершены в связи с их деятельностью. Кроме того, упоминается о случаях политически мотивированных исчезновениях людей в ходе агрессии РоSSии против Украины.

Пытки заключенных и задержанных вынесены отдельным подпунктом. В качестве примеров приведено жестокое обращение с содержащимися в Алексеевской исправительной колонии в Харьковской области, в частности, изнасилования, пытки, принудительный труд.

"Условия содержания в тюрьмах и изоляторах оставались плохими, не соответствовали международным стандартам и местами представляли собой серьезную угрозу для жизни и здоровья заключенных. Физическое насилие, отсутствие надлежащей медицинской помощи и питания, плохие санитарные условия были постоянными проблемами", - говорится в отчете.

Известно также о пытках со стороны пророSSийских формирований на временно оккупированных территориях.

В разделе о своевольных арестах и задержаниях говорится о многочисленных случаях незаконного лишения свободы людей со стороны боевиков в ОРДЛО. Также отмечаются случаи просрочки задержания подозреваемых со стороны правоохранителей - без судебного ордера можно задерживать только на 72 часа, но иногда этот лимит был превышен.

"Полиция иногда не ведет учет и не регистрирует задержанных подозреваемых, а суды часто продлевают сроки задержания, чтобы у полиции было больше времени для получения признательных показаний", - указано в отчете.

В разделе о судебной системе указано, что суды иногда были неэффективными и остались очень уязвимыми для политического давления и коррупции.

В качестве самых значительных нарушений свободы слова указано, что возглавляемые Россией силы подавляют в ОРДЛО свободу прессы путем преследований, запугиваний и нападают на журналистов.

А вот свободу слова на неоккупированных территориях оценили неплохо: "кроме некоторых исключений, люди в контролируемых правительством районах обычно могут критиковать правительство публично и в частном порядке и обсуждать вопросы, имеющие общественный интерес, не боясь официальных репрессий".

Медиа в Украине по оценке Freedom House являются "частично свободными" из-за того, что многие из них принадлежат олигархам.

В разделе о свободе в Интернете упомянуто о том, что "правоохранительные органы осуществляли мониторинг Интернета, иногда без соответствующих юридических полномочий, и совершали шаги для блокирования доступа к веб-сайтам на основе соображений национальной безопасности". Здесь речь идет о роSSийских соцсетях.

Свободу мирных собраний оценили положительно: "Конституция гарантирует свободу мирных собраний и ассоциаций, и власть в целом придерживалась этих правил". В то же время подчеркивается, что иногда полиция ограничивала или не защищала право на мирные собрания.

"Например, в июле во Львове сотрудники полиции ограничили возможность мирных собраний активистов у памятника Шевченко, разогнали группу и составили протокол за "мелкое хулиганство". Активисты устроили перформанс, на котором один из участников в маске Зеленского раздавал прохожим фейковые банкноты, а другие разбили принтер".

Также отмечается, что иногда полиция произвольно применяла карантин для разгона собраний, организованные активистками за права женщин и ЛГБТ мероприятия регулярно срывались радикальными группами, а полиция иногда не обеспечивала адекватную защиту.

В разделе о коррупции указано, что многие чиновники остались без наказания за коррупцию. "Хотя количество сообщений о коррупции во власти было небольшим, коррупция оставалась широко распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти".

Домашнее насилие над женщинами оценено как серьезная проблема, а супружеское насилие назвали "привычным явлением".

США ежегодно представляют доклады о нарушениях прав человека в мире. Этот отчет является уже 45-м.