Более двадцати "слуг народа" вылетели в Ивано-Франковскую область для контроля подсчета голосов
Депутаты хотят защитить выбор украинцев на промежуточных выборах в Верховную Раду.
Более двух десятков народных депутатов от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать подсчет голосов на 87 избирательном округе.
Об этом в Facebook сообщила народный депутат ("Слуга народа") Роксолана Пидласа.
"Едем с коллегами в Ивано-Франковск, защитить результаты выборов на 87 округе", - написала Пидласа.
Глава политсилы Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" причиной поездки депутатов назвал опасения относительно затягивания процесса подсчета голосов и установления результатов довыборов в 87-м округе.
По его словам, на сегодня в округе обработано только 67% протоколов участковых избирательных комиссий, а окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".
"В день выборов наши наблюдатели сообщали о ряде нарушений на участках. Даже поступали сообщения о якобы "минировании" избирательной комиссии. Поэтому мы должны защитить выбор украинцев и никому не позволим лишить их права свободно избирать своих представителей в Верховной Раде", - подчеркнул Корниенко.
На промежуточных выборах в Верховную Раду на 87 избирательном округе от "Слуги народа" баллотируется спортсмен Василий Вирастюк.