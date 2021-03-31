Более двадцати "слуг народа" вылетели в Ивано-Франковскую область для контроля подсчета голосов

Депутаты хотят защитить выбор украинцев на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Более двадцати "слуг народа" вылетели в Ивано-Франковскую область для контроля подсчета голосов

Более двух десятков народных депутатов от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать подсчет голосов на 87 избирательном округе.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат ("Слуга народа") Роксолана Пидласа.

"Едем с коллегами в Ивано-Франковск, защитить результаты выборов на 87 округе", - написала Пидласа.

Глава политсилы Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" причиной поездки депутатов назвал опасения относительно затягивания процесса подсчета голосов и установления результатов довыборов в 87-м округе.

По его словам, на сегодня в округе обработано только 67% протоколов участковых избирательных комиссий, а окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

"В день выборов наши наблюдатели сообщали о ряде нарушений на участках. Даже поступали сообщения о якобы "минировании" избирательной комиссии. Поэтому мы должны защитить выбор украинцев и никому не позволим лишить их права свободно избирать своих представителей в Верховной Раде", - подчеркнул Корниенко.

На промежуточных выборах в Верховную Раду на 87 избирательном округе от "Слуги народа" баллотируется спортсмен Василий Вирастюк.

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