Правительство подготовило предложения о переносе министерств из Киева в регионы

Реализовать инициативу хотят в течение ближайших двух лет.

Правительство наработало предложения по перемещению центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин.

Как сообщил в Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, такие предложения обсуждались на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

Ранее с инициативой о переносе в регионы центральных органов исполнительной власти выступал президент Владимир Зеленский.

"Президентом Украины инициировано предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течение ближайших двух лет. Секретариат Кабинета Министров Украины разработал и представил предложения по такому перемещению".

Реализация такой инициативы, как видит Немчинов, даст возможность равного развития регионов, повысит благоустройство в регионах, приблизит процесс формирования и реализации политик к людям, уменьшит нагрузку на Киев .

Это также, по мнению авторов, будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионах, улучшит возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции, а также стимулировать экономическое развитие регионов.

Среди преимуществ также значится "ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека".

Напомним, в июне 2019 года тогда еще Администрация президента заявила о планах переехать в Украинский дом на Европейской площади и изменить название на Офис президента. Здание на Банковой планировали отдать Национальному художественному музею.

Однако в конце августа тогдашний глава ОП Андрей Богдан сообщил, что у президента отказались от планов переезда с Банковой.