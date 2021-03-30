Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня с начала суток

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня с начала суток
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток 30 марта роSSийские наемники в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В частности у Авдеевки и Песков роSSийско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкиного - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Павлополя роSSийско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

"Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - отмечается в сводке.

Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление относительно эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

За заявление проголосовали 308 парламентариев. Голосовали все политсилы, кроме ОПЗЖ, которая покинула зал еще до голосования.

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