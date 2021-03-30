Авиация НАТО перехватила несколько групп роSSийских самолетов

РоSSийские бомбардировщики и истребители были перехвачены над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

Авиация НАТО перехватила несколько групп роSSийских самолетов
Фото: twitter.com/Puolustusvoimat

Истребители НАТО 10 раз поднимались в воздух 29 марта для перехвата роSSийских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

В общей сложности авиация НАТО перехватила шесть различных групп роSSийских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран альянса менее чем за 6 часов, передает Радио Свобода.

"Перехват нескольких групп роSSийской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году", - заявил бригадный генерал Эндрю Хансен, заместитель начальника штабного управления Воздушного командования Объединенных сил, базирующегося в городе Рамштайн, Германия.

В частности, норвежские F-16 вылетели на перехват после того, как радары заметили две группы роSSийских военных самолетов, которые пролетали у побережья Норвегии. Норвежские реактивные самолеты перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь", которые продолжили полет на юг над Северным морем, что заставило Великобританию и Бельгию поднять в небо самолеты "Тайфун" и F-16 соответственно. Впоследствии в тот же день норвежские F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-160.

Радиолокационные системы НАТО также обнаружили три роSSийских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребители поднялись в небо, чтобы отслеживать роSSийские самолеты, пока они не покинули район.

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