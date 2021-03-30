Глава Минфина обнародовал декларацию о доходах

Глава украинского Министерства финансов обнародовал декларацию о доходах. Сергей Марченко и его супруга хранят деньги в одном и том же банке, имеют дорогую недвижимость и авто. Также стало известно, сколько составляет зарплата министра финансов.

Согласно данным, указанным Марченко в декларации о доходах, в год министр зарабатывает 491 тысячу гривен, его заработная плата составляет 41 000 гривен в месяц. Чиновник ездит на дорогом авто, приблизительная стоимость машины Audi A6 2017 – полтора миллиона гривен.

Сергей Марченко владеет квартирой площадью 84,6 квадратных метра, ориентировочная стоимость недвижимости - 960 000 гривен. У жены министра тоже есть своя квартира, правда, вдвое меньше по площади – 40 кв. м.

Глава Минфина задекларировал 77 тысяч гривен, которые хранятся на счету в ПриватБанке. В этом же банке хранит свои деньги и супруга чиновника, в общей сложности это 50 тысяч долларов. Еще 10 тысяч долларов Марина Марченко хранит дома наличными.