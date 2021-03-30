Глава Минфина обнародовал декларацию о доходах

Глава украинского Министерства финансов обнародовал декларацию о доходах. Сергей Марченко и его супруга хранят деньги в одном и том же банке, имеют дорогую недвижимость и авто. Также стало известно, сколько составляет зарплата министра финансов.

Глава Минфина обнародовал декларацию о доходах: где хранит деньги и на чем ездит Сергей Марченко

Согласно данным, указанным Марченко в декларации о доходах, в год министр зарабатывает 491 тысячу гривен, его заработная плата составляет 41 000 гривен в месяц. Чиновник ездит на дорогом авто, приблизительная стоимость машины Audi A6 2017 – полтора миллиона гривен.

Сергей Марченко владеет квартирой площадью 84,6 квадратных метра, ориентировочная стоимость недвижимости - 960 000 гривен. У жены министра тоже есть своя квартира, правда, вдвое меньше по площади – 40 кв. м.

Глава Минфина обнародовал декларацию о доходах: где хранит деньги и на чем ездит Сергей Марченко

Глава Минфина задекларировал 77 тысяч гривен, которые хранятся на счету в ПриватБанке. В этом же банке хранит свои деньги и супруга чиновника, в общей сложности это 50 тысяч долларов. Еще 10 тысяч долларов Марина Марченко хранит дома наличными.

Напомним, ранее Сергей Марченко рассказал, почему МВФ настоял на том, чтобы Украина не повышала минимальную заработную плату с 1 июля 2021 года. Глава Минфина раскрыл подробности достигнутых договоренностей.


Шевченко Лилия, Тудей

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