Аваков предложил создать русскоязычный проукраинский телеканал

"Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками роSSийской пропаганды".

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал для борьбы с пропагандой РоSSийской Федерации на международном информационном рынке.

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что надо приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и позволить ему свободно развиваться", - написал Аваков в Facebook.

Министр убежден, что государственным может быть только украинский язык - как язык субъектной, суверенной страны.

"Однако русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине, – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам", - отметил он.

"Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.

По его словам, для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.

"Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками роSSийской пропаганды", - подчеркнул Аваков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал максимально избегать употребления термина "Донбасс", так как он, по его мнению, стал нарративом, навязанным страной-агрессором.