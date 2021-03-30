Рада приняла закон об электронных паспортах

Украина стала первым государством в мире, узаконившим их.

Рада приняла закон об электронных паспортах
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре" и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Законопроект №4355 поддержали 302 парламентария.

Таким образом, на уровне закона закреплено определение терминов "е-паспорт", "е-паспорт для выезда за границу".

Законопроект устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Также предполагается наличие в е-паспортах информации о месте жительства и коде налогоплательщика.

Как отмечает пресс-служба парламента:

  • закон разрешит продолжение удобных для использования через мобильное приложение портала «Действие» безбумажных сервисов;
  • документ закрепляет на уровне закона и продолжает после 2021 года на постоянной основе экспериментальный проект, предусмотренный постановлением Правительства, которым уже пользуются более 5 млн граждан;
  • Украина стала первым государством в мире, узаконившим е-паспорта.

В настоящее время использование е-паспортов происходит в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года.

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