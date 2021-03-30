"ЕС" в Раде заявила о слежке за генералом СБУ Кононенко

Экс-глава Верховной Рады, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий назвал грязной спецоперацией по приказу властей незаконную слежку за генералом СБУ , депутатом Киевсовета от " ЕС " Виктором Кононенко.

Парубий отметил, что власть должна прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции, сообщает пресс-служба " ЕС ".

"Установлена незаконная, политическая слежка против депутата Киевского городского совета от " ЕС " Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства", - сказал Парубий.

Он напомнил, что Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

"Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ . ПророSSийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести роSSийские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", - сообщил Андрей Парубий.

"Грязная спецоперация была сорвана. Виктор Кононенко вызвал наряд полиции и журналистов. И все тайное стало явным. В "Европейской Солидарности" считают, что незаконная слежка полиции за ветераном войны и депутатом может быть связана со лживыми заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой, - отметил Андрей Парубий.

Он также напомнил, что это уже не первый случай слежки за " ЕС ".

"Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от властей прекратить эту позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции", - резюмировал Андрей Парубий.

О факте слежки в Facebook сообщил депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник АТО Александр Погребиский.

Как известно, 12 июня 2020 года "Европейская Солидарность" заявила о незаконной слежке за лидером партии Петром Порошенко. Тогда сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилья пятого президента .