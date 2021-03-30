Порошенко предложил профинансировать производство вакцин и закупку уникального лекарства от ковиду

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко призвал власти к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, отметив, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций.

«Утром пациенты задыхались, потому что концентраторов не было. Больные - синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам - не дают доплат». Чтобы «Слуги" не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти», - отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали систему защиты людей.

«И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинировано пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента», - констатировал экс-президент.

Он напомнил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам. «Но это конкуренция глав государств и правительств. И мы с грустью должны констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинация - сорвана. Зато антиковидный фонд укатали в позолоченный асфальт «большого крадивництва» - десятки миллиардов гривень. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств», - отметил Порошенко.

«На днях одна очень авторитетная врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах - благодаря вакцинации. У нас - через рекордные показатели смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство», - говорит лидер « ЕС ».

«Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их», - предлагает Петр Порошенко.

«Уверен в том, что мы должны защитить людей лекарствами и дать возможность на СНБО закупить субъектам местного самоуправления, для того, чтобы защитить людей от непрофессионализма власти», - резюмирует пятый Президент.