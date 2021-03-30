Порошенко предложил профинансировать производство вакцин и закупку уникального лекарства от ковиду

Экс-президент призвал власти к немедленным действиям.

Порошенко предложил профинансировать производство вакцин и закупку уникального лекарства от ковиду
Фото: Lb.ua

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко призвал власти к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, отметив, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций.

«Утром пациенты задыхались, потому что концентраторов не было. Больные - синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам - не дают доплат». Чтобы «Слуги" не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти», - отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали систему защиты людей.

«И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинировано пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента», - констатировал экс-президент.

Он напомнил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам. «Но это конкуренция глав государств и правительств. И мы с грустью должны констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинация - сорвана. Зато антиковидный фонд укатали в позолоченный асфальт «большого крадивництва» - десятки миллиардов гривень. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств», - отметил Порошенко.

«На днях одна очень авторитетная врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах - благодаря вакцинации. У нас - через рекордные показатели смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство», - говорит лидер «ЕС».

«Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их», - предлагает Петр Порошенко.

«Уверен в том, что мы должны защитить людей лекарствами и дать возможность на СНБО закупить субъектам местного самоуправления, для того, чтобы защитить людей от непрофессионализма власти», - резюмирует пятый Президент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два годаПорошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года
Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации"Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации"
В ЕС назвали дату введения сертификата COVID-вакцинации и показали, как он будет выглядетьВ ЕС назвали дату введения сертификата COVID-вакцинации и показали, как он будет выглядеть
Степанов: в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакциныСтепанов: в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакцины
Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"
Поставкы вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта-начале апреля, - СтепановПоставкы вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта-начале апреля, - Степанов
Порошенко обсудил с послом КНР вопросы поставок вакцины от коронавирусаПорошенко обсудил с послом КНР вопросы поставок вакцины от коронавируса
Беларусь планирует до конца года разработать собственную вакцину от коронавирусаБеларусь планирует до конца года разработать собственную вакцину от коронавируса
Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину
"Европейская Солидарность": конкуренция за вакцины - это конкуренция президентов и правительств"Европейская Солидарность": конкуренция за вакцины - это конкуренция президентов и правительств
Последние новости
Подгружаем последние новости