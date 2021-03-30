Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова

За соответствующее постановление проголосовали 249 народных депутатов.

Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова
Міськрада Харкова
Фото: redpost.com.ua

Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

За соответствующее постановление проголосовали 249 народных депутатов.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье, 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы", - говорится в документе.

Напомним, что победителем выборов городского головы Харькова, прошедших в октябре прошлого года, стал Геннадий Кернес. На момент выборов он находился на лечении в Германии.

Кернес заочно получил полномочия городского головы 9 декабря. Через несколько дней, 16 декабря 2020 года, Кернес умер.

31 декабря секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов, а 24 февраля городской совет принял и направил в Раду решение о прекращении полномочий Кернеса.

Полномочия городского главы после смерти Кернеса и до выборов возложены на Терехова.

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