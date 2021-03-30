Заказчиком "тарифных майданов" была РоSSия, - Баканов

"Патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами".

Заказчиком "тарифных майданов" была РоSSия, - Баканов
Фото: Макс Требухов

Заказчиками так называемых "тарифных майданов" в январе были кураторы из РоSSии.

Об этом во время выступления на внеочередном заседании украинского парламента 30 марта заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненко, - ред. ) был разведорган РФ, но я четко говорю, что РоSSия пытается любым медийным голодом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу. При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из РоSSии", - цитирует выступление главы СБУ УП.

В январе СБУ сообщила о разоблачении агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан". Вражеским агентом оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.

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