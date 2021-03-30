ЦИК сменила главу и трех членов ОИК №87 - "Опора"

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87 в Ивано-Франковской области, где продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах народного депутата Украины.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"По информации ОИК, произошла замена главы избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления - партия "Голос", фракция которой зарегистрирована в ВР), а также Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа")", - сказано в сообщении.

В "Опоре" напомнили, что указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12:00. Кроме них, не пришли еще пятеро членов ОИК.

По данным сайта ЦИК, после подсчета 67,52% электронных протоколов лидирует Василий Вирастюк (партия "Слуга народа") - 31,3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28,88%, у Александра Шевченко (партия "За будущее") - 28,73%.

Как сообщали, подсчет голосов задерживался из-за "минирования" ОВК №87 на Франковщине.

Напомним, что 28 марта на 87-м округе состоялись промежуточные выборы в ВРУ. По результатам экзит-пола социологической группы "Рейтинг", победу одержал представитель партии "За будущее" Александр Шевченко. По данным параллельного подсчета голосов в штабе Шевченко - он победил ближайшего соперника Василия Вирастюка, которого выдвинула партия "Слуга народа", с результатом в 30,89% голосов. У Вирастюка - 30,52%.

В штабе Вирастюка результатов параллельного подсчета голосов не обнародовали, однако заявили, что победил на выборах именно Вирастюк. Официального заявления от Руслана Кошулинского, которого выдвинула партия "Свобода", не было, однако его vip-агитатор городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовал в Facebook результаты параллельного подсчета, согласно которым Шевченко занял первое место, Вирастюк - второе, а Кошулинский - третье.