ОБСЕ дала статус участников переговоров приглашенным из ОРДЛО роSSийским гражданам, - Гармаш

По мнению представителя отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины, ОБСЕ нарушила минские соглашения.

ОБСЕ дала статус участников переговоров приглашенным из ОРДЛО роSSийским гражданам, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Модератор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ нарушил трехсторонний формат переговоров, дав статус участников приглашенным для переговоров в ТКГ представителям из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

"Важный момент: и в двусторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций участвовали так называемые представители ОРДЛО с роSSийскими паспортами. То есть ОБСЕ самовольно, вопреки Минским соглашениям, нарушила трехсторонний формат переговоров, дав статус делегаций/сторон переговоров приглашенным (кстати, до сих пор непонятно, кем) из ОРДЛО роSSийским гражданам", - написал Гармаш в фейсбуке по итогам переговоров политической подгруппы в ТКГ во вторник, 30 марта.

По его словам, сегодняшнее заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ было "уникальным".

"Первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была «неофициальная информационная встреча» официальных представителей делегаций. И только последние полчаса - проходило официальное заседание рабгруппы", - написал Гармаш.

"Переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия роSSийской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда мы не дадим возможности РоSSии обвинить нас в срыве процесса, к которому привязаны санкции против РФ", - добавил он.

Ранее Гармаш сообщал, что работа политической подгруппы ТКГ заблокирована из-за "экспертки" из ОРДО.

По мнению представителя отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины, ОБСЕ не способна быть модератором переговоров в "Минске".

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