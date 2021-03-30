Марченко: Среди невыполненных требований МВФ — наказание за недостоверное декларирование

Международный валютный фонд не дает денег Украине из-за того, что наша страна не выполнила некоторые обязательства, в частности не введено наказание за недостоверное декларирование, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из телеканалов. Об этом сообщает УНИАН.

Фото: epravda.com.ua

Что имел в виду министр

« МВФ не дает денег, поскольку мы, к сожалению, как страна (я сейчас не говорю про власть, поскольку есть разные ветви власти) нарушили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы, и мы должны восстановить эти решения», — отметил Марченко.

Среди таких невыполненных решений — наказание за недостоверное декларирование.

«Сейчас как раз идет процесс обсуждения, что необходимо проголосовать Верховной Раде, чтобы это решение было восстановлено. Также МВФ говорит о восстановлении независимости и доверия к НАБУ», — подчеркнул министр.

По словам Марченко, следующие вопросы — судебная система и Высший совет правосудия, а также рынок газа и электричества.

«Это уже обязательства, которые мы подписали в меморандуме и взяли на себя», — добавил министр.

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