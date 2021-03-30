Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации

Аукционы были запрещены с сентября прошлого года.

Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации
Фото: smartclever.com.ua

Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября и до конца карантина.

Ожидается, что снятие запрета и проведение конкурсов позволит обеспечить запланированное наполнение государственного бюджета. От приватизации государственного имущества в бюджете на 2021 год предусмотрено поступление на уровне 12 млрд гривен.

После разблокирования возможно объявление аукционов на Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик"), ОГХК и "Президент-отель".

Закон направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

"Законом исключен из раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» пункт 72, согласно которому «временно, на период установления Кабинетом Министров Украины карантина и ограничительных мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID -19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся»", - сообщили на сайте парламента.

Напомним, что закон о временном запрете аукционов большой приватизации был принят парламентом 2 сентября и подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 8 сентября. После этого его отправили на подпись президенту. Запрет аукционов вступил в силу с 25 сентября.

Большая приватизация началась в 2018 году. Список объектов для приватизации утверждается правительством на каждый год. В августе Кабинет Министров передал в Фонд госимущества почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.

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