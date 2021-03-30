"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

Уголовное дело по обвинению активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука", - говорится в сообщении.

Уже определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

"Вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - информируют в суде.

Напомним, 23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу они должны находиться под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.