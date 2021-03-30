Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта

Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"За" проголосовали 308 парламентариев. Голосовали все политсилы, кроме ОПЗЖ, которая покинула зал еще до голосования.

Народный депутат Александр Мережко (СН) на своей странице в Facebook объяснил, что в заявлении "наконец-то вещи называются своими именами: то есть война называется войной".

"Иными словами, дается четкая и недвусмысленная юридическая квалификация" конфликта на Востоке Украины". Этот конфликт в терминах международного права является международным вооруженным конфликтом, точнее, как это указано в названии заявления - это "роSSийско-украинский вооруженный конфликт". Это - международный вооруженный конфликт, который возник в результате вооруженной агрессии РоSSии против Украины", - пояснил он.

По словам Мережко, такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

В тексте заявления говорится, что война РоSSии против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. В результате был оккупирован Крым и Севастополь, а также части Донецкой и Луганской областей, погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч получили ранения.

Подчеркивается также, что в сентябре 2021 года в Беларуси планируются совместные белорусско-роSSийские учения, которые представляют опасность для Украины и воспринимаются как угроза эскалации международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ .

Упомянуто также о массированных обстрелах 26 марта, в ходе которых были убиты четверо украинских защитников, еще двое были ранены.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что РоSSия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие РоSSийской Федерации в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. РоSSия как сторона международного вооруженного конфликта должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Верховная Рада этим заявлением:

требует от РоSSии немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами

приветствует усилия Президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения РоSSии к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта

призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РоSSийской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта

призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РоSSийскую Федерацию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, 26 марта около Шумов днем погибли четверо украинских военных. РоSSийские войска обстреляли позиции украинских защитников из минометов.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте рассказал, что снайперский огонь велся в спины украинцам из водонасосной станции. Противник пытался спровоцировать открытие ответного огня по станции, которая является объектом критической инфраструктуры.

Во время выполнения задания в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший солдат Барнич, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. Старший солдат Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней тяжести. Старший солдат Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки, попали под снайперский огонь и были убиты.