Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта

Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"За" проголосовали 308 парламентариев. Голосовали все политсилы, кроме ОПЗЖ, которая покинула зал еще до голосования.

Народный депутат Александр Мережко (СН) на своей странице в Facebook объяснил, что в заявлении "наконец-то вещи называются своими именами: то есть война называется войной".

"Иными словами, дается четкая и недвусмысленная юридическая квалификация" конфликта на Востоке Украины". Этот конфликт в терминах международного права является международным вооруженным конфликтом, точнее, как это указано в названии заявления - это "роSSийско-украинский вооруженный конфликт". Это - международный вооруженный конфликт, который возник в результате вооруженной агрессии РоSSии против Украины", - пояснил он.

По словам Мережко, такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

В тексте заявления говорится, что война РоSSии против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. В результате был оккупирован Крым и Севастополь, а также части Донецкой и Луганской областей, погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч получили ранения.

Подчеркивается также, что в сентябре 2021 года в Беларуси планируются совместные белорусско-роSSийские учения, которые представляют опасность для Украины и воспринимаются как угроза эскалации международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.

Упомянуто также о массированных обстрелах 26 марта, в ходе которых были убиты четверо украинских защитников, еще двое были ранены.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что РоSSия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие РоSSийской Федерации в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. РоSSия как сторона международного вооруженного конфликта должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Верховная Рада этим заявлением:

  • требует от РоSSии немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами
  • приветствует усилия Президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения РоSSии к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта
  • призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РоSSийской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта
  • призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РоSSийскую Федерацию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;
  • обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, 26 марта около Шумов днем погибли четверо украинских военных. РоSSийские войска обстреляли позиции украинских защитников из минометов.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте рассказал, что снайперский огонь велся в спины украинцам из водонасосной станции. Противник пытался спровоцировать открытие ответного огня по станции, которая является объектом критической инфраструктуры.

Во время выполнения задания в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший солдат Барнич, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. Старший солдат Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней тяжести. Старший солдат Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки, попали под снайперский огонь и были убиты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на ДонбассеРада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе
В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по ДонбассуВ МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу
В ЕС назвали дату введения сертификата COVID-вакцинации и показали, как он будет выглядетьВ ЕС назвали дату введения сертификата COVID-вакцинации и показали, как он будет выглядеть
Ситуация с COVID-19: в МОЗ назвали условие остановки транспортаСитуация с COVID-19: в МОЗ назвали условие остановки транспорта
Верховная Рада назначила на вторник два внеочередных заседанияВерховная Рада назначила на вторник два внеочередных заседания
Госдума фюрера РФ приняла закон, позволяющий фюреру идти на пятый срокГосдума фюрера РФ приняла закон, позволяющий фюреру идти на пятый срок
Назвали имя украинского бойца, погибшего у ШумовНазвали имя украинского бойца, погибшего у Шумов
"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко
В МИД назвали указ Путина о лишении украинцев прав на землю в Крыму юридически неправомочнымВ МИД назвали указ Путина о лишении украинцев прав на землю в Крыму юридически неправомочным
Рада приняла закон об освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия
Последние новости
Подгружаем последние новости