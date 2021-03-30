ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планово проверяют Южно-Украинскую АЭС (ЮУАЭС) в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает АЭС на своей странице в Фейсбуке.



"На Южно-Украинской АЭС проводится плановая инспекция МАГАТЭ в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ, в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена ??Украиной в соответствии с Соглашением, осуществляется инспекторами Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования", - говорится в сообщении.



Две недели тому назад МАГАТЭ начало также очередную плановую инспекцию энергоблока №1 Запорожской АЭС, который находится в плановом среднем ремонте, и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Цель инспекции - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.



МАГАТЭ - единственный в мире международный инспектор по вопросам ядерных гарантий и контроля в области гражданских ядерных программ. Цель контроля - не допустить передачи ядерных материалов, используемых в ядерных установках, расположенных в 70 странах мира, на военные цели.



