ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ

ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планово проверяют Южно-Украинскую АЭС (ЮУАЭС) в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает АЭС на своей странице в Фейсбуке.

"На Южно-Украинской АЭС проводится плановая инспекция МАГАТЭ в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ, в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена ??Украиной в соответствии с Соглашением, осуществляется инспекторами Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования", - говорится в сообщении.

Две недели тому назад МАГАТЭ начало также очередную плановую инспекцию энергоблока №1 Запорожской АЭС, который находится в плановом среднем ремонте, и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Цель инспекции - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

МАГАТЭ - единственный в мире международный инспектор по вопросам ядерных гарантий и контроля в области гражданских ядерных программ. Цель контроля - не допустить передачи ядерных материалов, используемых в ядерных установках, расположенных в 70 странах мира, на военные цели.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия не пускает инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории, - ТКГРоSSия не пускает инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории, - ТКГ
Эксперты ВОЗ не смогли определить, как коронавирус попал на рынок в Ухане (обновлено)Эксперты ВОЗ не смогли определить, как коронавирус попал на рынок в Ухане (обновлено)
Эксперты ВОЗ посетили рынок в УханеЭксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76
До конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕСДо конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕС
Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогатить уран до 20%Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогатить уран до 20%
Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границеУкраинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе
Адвокат Порошенко: канадские эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях прослушкиАдвокат Порошенко: канадские эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях прослушки
Эксперты из США провели для сотрудников Нацгвардии интенсив по использованию полиграфаЭксперты из США провели для сотрудников Нацгвардии интенсив по использованию полиграфа
В законопроекте о регулировании рынка азартных игр не прописана система контроля за нелегальными заведениями, - экспертыВ законопроекте о регулировании рынка азартных игр не прописана система контроля за нелегальными заведениями, - эксперты
Последние новости
Подгружаем последние новости