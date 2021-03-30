"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов

Бывший АТОвец входил в ее состав в 2018-2019 годах.

"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов
Фото: Лиза Сергиенко

Правоохранительные органы получили информацию об охранной фирме Donbass Battalion corporation, которую СБУ считает незаконной частной военной компанией, от одного из ее участников.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на решение суда.

Бывший АТОвец, который был членом охранной фирмы с июля 2018 года по конец ноября 2019 года, по собственной инициативе сообщил о ее существовании, написав заявление в правоохранительные органы 18 января 2021 года.

Он рассказал об известных ему "обстоятельствах создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования ООО «Донкорп Украины» и «Donbass Battalion corporation», о лицах, которые были в нем задействованы, в т.ч. из состава активных участников указанного формирования, чем способствовал прекращению противоправной деятельности и установлению круга причастных к этой деятельности лиц".

1 марта 2021-го ему сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании по ст. 260 Уголовного кодекса, но освободили от уголовной ответственности. "Совершенное им деяние утратило общественную опасность, и это лицо перестало быть общественно опасным", - говорится в постановлении.

Напомним, что несколько дней назад за создание "частной армии" был арестован бывший народный депутат Семен Семенченко.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

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