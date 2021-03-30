Бывшую киевскую судью будут судить за лишение прав участников автопробега в "Межигорье"

Ей вменяют ст.340 Уголовного кодекса.

Бывшую киевскую судью будут судить за лишение прав участников автопробега в "Межигорье"
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований отправило в суд обвинительный акт против бывшей судьи Днепровского районного суда Киева за препятствование мирному протесту во время Революции достоинства.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Офиса генеральной прокуратуры.

Ей вменяют ст.340 Уголовного кодекса за лишение прав трех участников автопробега в "Межигорье".

"23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик г. Киева к резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Единственным доказательством вины водителей были сфальсифицированные рапорты инспекторов ГАИ, некоторые из которых даже не находились на месте правонарушения, которое описали в рапортах.

Апелляционный суд отменил решение судьи, а производства против активистов были закрыты за отсутствием состава правонарушения.

Имя обвиняемой в сообщении не указано. Речь может идти о Нелли Ластовке, которая во время событий Революции достоинства лично лишила водительских удостоверений трех участников автопробега в Межигорье 29 декабря 2013 года.

В 2018 году она не прошла квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности.

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