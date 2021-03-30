Иеромонах из Киево-Печерской лавры присоединился к ПЦУ

Бывший помощник главы отдела информации и связей с общественностью Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, церковный публицист и богослов РПЦ в Украине (УПЦ МП) отец Иннокентий Пидтоптаный 13 марта 2021 года принят в число клириков Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ.

Об этом сообщила "Религиозная правда".

Свой шаг отец Иннокентий не считает переходом, ведь автокефалию дали не новообразованной Церкви, а существующей древней митрополии Константинопольского Патриархата, которая до 2018 года находилась под администрированием РПЦ.

"Называть акты признания ПЦУ клириками УПЦ МП словом «переход» - не соответствует экклезиологической реальности", - отметил он.

Священник никого не критикует и не обвиняет в Московском Патриархате, только выражает сожаление по поводу того, что некоторым верным РПЦ не хватает понимания неотвратимости автокефалии Украинской Церкви.

"Православной Церкви Украины был дан Томос об автокефалии, и надо осознать, что никто этого документа не будет аннулировать, никто не отзовет, никто не опровергнет", - отметил Иннокентий.

В настоящее время он несет послушание в епархиальном монастыре святителя Нектария Эгинского, а также сослужит священникам кафедрального Спасо-Преображенского собора в жилом комплексе "Лико-град".

Напомним, в сентябре прошлого года на Херсонщине в ПЦУ приняли архимандрита Варсонофия (Подыму),служившего до этого в УПЦ МП.