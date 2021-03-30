МВФ заявил о скептическом отношении к налоговой амнистии

Льготы вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе.

МВФ заявил о скептическом отношении к налоговой амнистии
Йоста Люнгман
Фото: espreso.tv

Международный валютный фонд скептически относится к налоговым амнистиям, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Об этом сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговым амнистиям в целом", - сказал Люнгман.

"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", - добавил он.

Как отметил глава представительства Фонда в Украине, ключевой целью МВФ является восстановление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если осуществляется налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под ее действие. Также чрезвычайно важно не позволить использования амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые дали амнистию доходам от преступной деятельности", - отметил Люнгман.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в конце февраля подал в Верховную Раду пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021-го до 20 июня 2022 года до подачи декларации.

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