УПЦ МП устроила многотысячную молитву о прекращении эпидемии ковида

Украинская православная церковь Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса.

Об этом сообщают пресс-служба Киево-Печерской Лавры и "Центр информации УПЦ".

В Лавре проинформировали, что 28 марта митрополит Онуфрий провел всенощное бдение к празднику Собора преподобных Печерских.

Фото: Центр информации УПЦ

"Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 28 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство. За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных. После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди", - говорится в сообщении.

Как все это происходило, можно увидеть в фоторепортаже, опубликованном на сайте Лавры. На фото видно, что все присутствовавшие не соблюдали дистанцию, ни на одном человеке нет защитной маски.

Напомним, в июле ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения крестного хода в День крещения Руси из-за карантинных ограничений.