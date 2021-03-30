УПЦ МП устроила многотысячную молитву о прекращении эпидемии ковида

28 марта митрополит Онуфрий провел всенощное бдение к празднику Собора преподобных Печерских.

Украинская православная церковь Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса.

Об этом сообщают пресс-служба Киево-Печерской Лавры и "Центр информации УПЦ".

В Лавре проинформировали, что 28 марта митрополит Онуфрий провел всенощное бдение к празднику Собора преподобных Печерских.

Фото: Центр информации УПЦ

"Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 28 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство. За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных. После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди", - говорится в сообщении.

Как все это происходило, можно увидеть в фоторепортаже, опубликованном на сайте Лавры. На фото видно, что все присутствовавшие не соблюдали дистанцию, ни на одном человеке нет защитной маски.

Напомним, в июле ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения крестного хода в День крещения Руси из-за карантинных ограничений.

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