Шмыгаль показал доходы за 2020 год

Премьер держит наличными 235 тысяч долларов.

Шмыгаль показал доходы за 2020 год
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 марта подал электронную декларацию за 2020 год, в которой указал 664 тысяч гривен дохода.

Он состоит из 540 тысяч гривен зарплаты в должности главы правительства, 34 тысяч гривен зарплаты в должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации, 90 тысяч гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Жена премьера за год получила 26 тысяч гривен пенсии по инвалидности.

Денежные активы премьера за год существенно не изменились. Как и раньше, он с женой держит 235 тысяч долларов наличными, а сумма банковских вкладов сократилась до 70 тысяч гривен против 92 тысяч год назад.

У премьера есть дом площадью 215,9 кв. м во Львове, а также четыре земельных участка общей площадью 5009 кв. м во Львове и селе Хоросница недалеко от Львова.

Жена премьера владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.

Напомним, что в 2018-2019 годах Шмыгаль был топ-менеджером в "ДТЭК", где его зарплата была в несколько раз выше, чем сейчас.

За семь месяцев 2019 года он получил там более 3 млн гривен.

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