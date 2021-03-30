?Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"

Сообщено о подозрении двум боевикам, которые удерживали граждан в подпольной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратурой двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования "МГБ ДНР" систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода "Изоляция".

Кроме того, подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, в частности пытки электрическим током.

Установлено около 40 гражданских пострадавших, которые содержались в подпольной тюрьме. В общем сообщено о подозрении 9 лицам, причастным к незаконному содержанию украинских гражданских лиц и военных в подпольных застенках.

Напомним, ранее сообщалось, что при поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники с роSSийским гражданством, захватившие фонд "Изоляция".

"Изоляция" - это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность в трех направлениях: специальные арт-проекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ. После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев .

9 июня 2020 года, в шестую годовщину захвата "Изоляции", фонд объявил, что намерен вернуться на Донбасс.