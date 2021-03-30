СБУ проводит обыски у связанных с "Украинским выбором" лиц

Обыски в офисах "ОО Медведчука" происходили и на прошлой неделе.

Служба безопасности Украины во вторник, 30 марта, проводит следственные действия у связанных с ОО "Украинский выбор" лиц.

Информацию о следственных действиях LB.ua подтвердили источники в правоохранительных органах.

О следственных действиях также заявил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. По его словам, обыски проходят у "лиц, когда-то причастных" к "Украинскому выбору". Он также заявил, что следственные действия проходят в нескольких областях.

Напомним, что руководителем всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" (до 2016 года - "Украинский выбор") является депутат Верховной Рады, кум президента РоSSии Виктор Медведчук.

25 марта 2021 года в офисе "Украинского вибора" прошли обыски по делу об организации и проведению незаконного референдума и незаконных выборов в Крыму и Севастополе.

Через день Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".