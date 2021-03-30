Австралия вслед за Канадой ввела новые санкции за строительство Керченского моста

Министерство иностранных дел Австралии во вторник, 30 марта, объявило о введении новых санкций за строительство Керченского моста.

Об этом сообщается на сайте МИД Австралии.

В санкционные списки попали четыре компании и одно физическое лицо, связанные со строительством и обслуживанием железнодорожного моста через Керченский пролив. Санкции предусматривают запрет на экспорт из сфер транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи полезных ископаемых, а также запрет на импорт, приобретение и перевозку товаров из Крыма и Севастополя. Активы лиц, в отношении которых были введены санкции, замораживаются, а для физических лиц вводится запрет на въезд в Австралию.

"Керченский мост - это попытка РоSSии усилить контроль над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. В силу своей деятельности такие лица и субъекты хозяйствования являются соучастниками попыток узаконить незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддержать сепаратистскую деятельность на востоке Украины", - говорится в заявлении.

О каких именно личностях и фирмах идет речь - не уточняется.

Австралия начала вводить санкции против РоSSии, связанные с захватом Крыма и Севастополя, в 2014 году. На сегодня в списках находятся 168 физических лиц и 52 организации.

Напомним, что 29 марта новые санкции за строительство Керченского моста ввела Канада.