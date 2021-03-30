США поддерживают намерение Украины преодолеть коррупцию и воплотить реформы, - советник Байдена

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком выразил поддержку США суверенитета, территориальной целостности, евроатлантических стремлений Украины, учитывая продолжение роSSийской агрессии.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, передает "Радио Свобода".

"Он также заявил о приверженности администрации Байдена намерению оживить стратегическое партнерство США и Украины в поддержку плана президента Зеленского по преодолению коррупции и проведению реформ, которые принесут правосудие, безопасность и процветание народу Украины", - говорится в заявлении.

Телефонный разговор состоялся 29 марта.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы« Крымская платформа", - цитирует Ермака пресс-служба ОПУ.