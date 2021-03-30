США поддерживают намерение Украины преодолеть коррупцию и воплотить реформы, - советник Байдена

Джейк Салливан провел телефонный разговор с Андреем Ермаком.

США поддерживают намерение Украины преодолеть коррупцию и воплотить реформы, - советник Байдена
Джейк Салліван
Фото: Global Look Press

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком выразил поддержку США суверенитета, территориальной целостности, евроатлантических стремлений Украины, учитывая продолжение роSSийской агрессии.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, передает "Радио Свобода".

"Он также заявил о приверженности администрации Байдена намерению оживить стратегическое партнерство США и Украины в поддержку плана президента Зеленского по преодолению коррупции и проведению реформ, которые принесут правосудие, безопасность и процветание народу Украины", - говорится в заявлении.

Телефонный разговор состоялся 29 марта.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы« Крымская платформа", - цитирует Ермака пресс-служба ОПУ.

Напомним, в феврале государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой отметил, что Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах. Кулеба ранее отметил, что в отношениях между Украиной и США "начинается новый день".

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