Из-за "минирования" ОИК №87 на Франковщине задерживается подсчет голосов

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу.

Из-за "минирования" ОИК №87 на Франковщине задерживается подсчет голосов
Фото: cdn.chesno.org

Сегодня около 2 часов ночи в городе Надворной на Франковщине появилось сообщение о минировании окружной избирательной комиссии (87-й округ), где проходил подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. В настоящее время Василий Вирастюк и Александр Шевченко уже заявили о том, что выиграли выборы в округе.

Об этом сообщает движение "Чесно".

На момент "минирования" в ОИК находилось более 20 человек, в том числе и один из кандидатов по округу - Александр Шевченко.

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.

В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК. Комиссия проголосовала за то, что при отсутствии председателя на заседании будет председательствовать Артур Доронин.

Напомним, что 28 марта на 87-м округе состоялись промежуточные выборы в ВРУ. По результатам экзит-пола социологической группы "Рейтинг", победу одержал представитель партии "За будущее" Александр Шевченко. По данным параллельного подсчета голосов в штабе Шевченко - он победил ближайшего соперника Василия Вирастюка, которого выдвинула партия "Слуга народа", с результатом в 30,89% голосов. У Вирастюка - 30,52%.

В штабе Вирастюка результатов параллельного подсчета голосов не обнародовали, однако заявили, что победил на выборах именно Вирастюк. Официального заявления от Руслана Кошулинского, которого выдвинула партия "Свобода", не было, однако его vip-агитатор, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, обнародовал в Facebook результаты параллельного подсчета, согласно которым Шевченко занял первое место, Вирастюк - второе, а Кошулинский - третье.

По состоянию на 4:30 30 марта - ОИК обработала 65% протоколов, согласно которым лидирует Вирастюк с 31,5% голосов. У Кошулинского - 29,2%, а у Шевченко - 28,2%.

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