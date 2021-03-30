Оккупанты за сутки семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты за сутки семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

РоSSийско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины с целью дальнейшего обвинения их в нарушении режима прекращения огня. Так, в течение суток 29 марта вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с городком Зайцево, враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Восток", в пригородах населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших военных нет.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы роSSийскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. С наступлением благоприятных погодных условий оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.

По состоянию на 7:00 утра 30 марта обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины заслушает доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в связи с обострением на Донбассе.

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