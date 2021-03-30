Пресс-секретарь фюрера РФ: с "нормандским форматом" дела плохи

"Никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне".

?Пресс-секретарь Путина: с "нормандским форматом" дела плохи
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков пожаловался на действия Владимира Зеленского, который, по его мнению, не способствует прогрессу во внедрении Минских соглашений. Он сказал, что это фактически делает невозможной новую встречу лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия).

Об этом он сказал в интервью роSSийской газете "Аргументы и факты".

"С "нормандским форматом" дела идут плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мероприятий, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне", - заявил Песков.

По мнению РоSSии, достижение новых мирных договоренностей невозможно без выполнения Минских договоренностей и прямых переговоров между Украиной и оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Стараемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить достаточно сложно. Пока не получается найти выход", - сказал Песков.

Напомним, накануне Песков заявил, что РоSSия планирует видеоконференцию Путина с канцлером Ангелой Меркель и президентом Эммануэлем Макроном. Переговоры готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в них не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

МИД Украины ответил на это, что переговоры об урегулировании роSSийско-украинского вооруженного конфликта не могут происходить без участия Украины. "Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - говорится в заявлении представителя МИД.

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