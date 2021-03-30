Масляков принял в Международный Союз КВН лигу из ОРДО

Она начинает работу в Донецке 23 марта.

Масляков принял в Международный Союз КВН лигу из ОРДО
Фото: amik.ru

Гендиректор роSSийского творческого объединения "АМИК" Александр Масляков присвоил официальный статус и принял в состав Международного Союза КВН лигу при оккупационной администрации Донецкой области.

Соответствующее сообщение «Официальной Юго-Восточной лиги КВН "Донбасс"» появилось в соцсетях, сообщают “Новости Донбасса”.

Согласно сообщению, в Донецке 23 марта начинает работу «Официальная Юго-Восточная лига КВН "Донбасс"».

Редакторами лиги станут участники высшей лиги в составе команды КВН "НАТЕ" - Сергей Малофеев и Алексей Туркулец.

Напомним, ранее международная военная экспертная организация, аккредитованная НАТО, исследовала содержание нескольких программ роSSийского Первого канала, в частности КВН и "Вечерний Ургант".

Авторы пришли к выводу, что юмор используется в роSSийских программах для "снятия стресса", но в то же время внешний мир там часто показан как "враждебный", а много шуток направлены "против лидеров западных стран".

В документе также изучаются связи ведущего КВН Александра Маслякова с Кремлем. Сотрудничество называется взаимовыгодным, поскольку КВН получает финансирование из источников, связанных с первыми лицами государства, а руководство РоSSии получает через программу возможность влиять на стратегически важную аудиторию.

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